شكرا لقرائتكم خبر في "شتاء السعودية": بينالي الفنون الإسلامية في جدة يعود بنسخته الجديدة ليأخذنا في رحلة عبر الزمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن فعاليات تقويم "شتاء السعودية 2024"؛ الذي يستمر في جذب الزوار والسياح من أنحاء العالم، يُطل "بينالي الفنون الإسلامية" تحت شعار "وما بينهما"، حيث تحتضن مدينة جدة (عروس البحر الأحمر) نسخته الثانية خلال الفترة من 25 يناير حتى 25 مايو 2025، ويقام في صالة الحجاج الغربية.

تقدم نسخة هذا العام للجمهور تجربة فنية استثنائية تأخذهم في رحلة عبر أزمان وحقب تاريخية مختلفة من خلال اللغة العالمية للفن، حيث يستضيف البينالي هذا العام أكثر من 30 فنانًا موهوبًا من مختلف أنحاء المملكة والعالم، ليقدموا أعمالًا فنيةً معاصرةً مستوحاة من التراث الإسلامي الغني والتاريخ العريق.

تُعرض هذه الأعمال الفنية في خمس صالات عرض مخصصة ستحتضن أكثر من 500 قطعة تاريخية، حيث سيجد الزوار أنفسهم محاطين بمجموعة مذهلة من الأنماط الفنية المعاصرة التي تجسد جمال وتنوع الفنون الإسلامية. ولإثراء التجربة، يضم البينالي أيضًا مجموعة نادرة من القطع الأثرية والتاريخية التي يعود تاريخها إلى عصور مختلفة، مما يُتيح للزوار فرصة التعرف على التطور التاريخي للّفنون الإسلامية وتأثيرها على الفنون في جميع أنحاء العالم.

وينقسم البينالي إلى سبعة أقسام رئيسية هي: "البداية"، "المدار"، "المقتني"، "المظلة"، "المكرمة"، و"المنورة"، "المصلى"، وكل قسم منها يُلقي الضوء على جانب مختلف من جوانب الفنون الإسلامية وعلاقتها بالعالم المعاصر. ويُعد هذا البينالي نتاج تعاون مثمر بين أكثر من 30 مؤسسة دولية مرموقة من 21 دولة، مما يؤكد على أهمية هذا الحدث في تعزيز الحوار الثقافي والتبادل الفني بين مختلف الثقافات. ويُرحب بجميع الزوار للاستمتاع بهذه التجربة الفنية المميزة وذلك مجانا.

ويضم تقويم "شتاء السعودية 2024"؛ الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الماضي ويستمر خلال الربع الأول من عام 2025، سبع وجهات سياحية مميزة هي (العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل)، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.

ويتضمن البرنامج عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة؛ مثل موسم الرياض وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكينج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter

وتُتيح المملكة عددًا من التأشيرات لحضور جميع الفعاليات والمواسم السياحية، بالإضافة إلى الزيارة والسياحة في جميع أنحاء المملكة، وذلك من خلال تأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية مُسبقًا أو عند الوصول.

ويضم ذلك أيضًا المقيمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي؛ الذين يُسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال السنة. وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة (روح السعودية) https://www.visitsaudi.com/ar للتعرّف على التأشيرات المتاحة والأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.