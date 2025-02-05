شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. فتح باب التسجيل لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية