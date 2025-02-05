شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. فتح باب التسجيل لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل لاختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية التربوي العام للمعلمين والمعلمات الذين هم على رأس العمل.
وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة التعليم وتحسين كفاءة الممارسين التربويين في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل في الاختبار متاح وفق الجدول الزمني المحدد، حيث بدأ التسجيل للرجال يوم الاثنين الماضي الموافق ٣ فبراير ويستمر حتى يوم الخميس الموافق ١٣ مارس.
فيما ينطلق التسجيل للنساء اليوم الأربعاء الموافق ٥ فبراير ويستمر حتى يوم الخميس الموافق ١٣ مارس، على أن تعقد الاختبارات خلال الفترة من يوم الخميس الموافق ١٣ مارس وحتى يوم الأحد الموافق ١٦ مارس.
وأشارت إلى أن اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات يتضمن قسمين رئيسيين هما الاختبار التربوي العام الذي يغطي ثلاثة مجالات رئيسية، تشمل القيم والمسؤوليات المهنية والمعرفة المهنية والممارسة المهنية.
ويتضمن عدة معايير من أبرزها الالتزام بالقيم الإسلامية وأخلاقيات المهنة وتعزيز الهوية الوطنية والتطوير المهني المستمر والتفاعل المهني مع التربويين والمجتمع، إضافة إلى الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية والمعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه وطرق التدريس العامة والتخطيط للتدريس وتهيئة بيئات تعلم تفاعلية والتقويم.
فيما يتفاوت مضمون الاختبار التخصصي وفقا للتخصص الذي يتقدم له المعلم أو المعلمة ويهدف إلى قياس مدى إلمامهم بالمحتوى المعرفي والتربوي المتعلق بتخصصاتهم.
وتشمل أنواع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات ثلاثة مستويات هي رخصة معلم ممارس ورخصة معلم متقدم ورخصة معلم خبير، ويتم تصنيف المتقدمين وفقا لمستوياتهم التأهيلية وخبراتهم ودرجاتهم في الاختبارات.
وأضافت الهيئة أن مدة صلاحية الرخصة المهنية تمتد إلى ٥ سنوات من تاريخ إصدارها، ويتعين على الحاصلين عليها تجديدها قبل انتهاء صلاحيتها وفقا للضوابط المعتمدة.
ودعت جميع المعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية إلى الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالاختبار ومتطلباته ومواعيد التسجيل من خلال زيارة موقعها الرسمي.
وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة التعليم وتحسين كفاءة الممارسين التربويين في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل في الاختبار متاح وفق الجدول الزمني المحدد، حيث بدأ التسجيل للرجال يوم الاثنين الماضي الموافق ٣ فبراير ويستمر حتى يوم الخميس الموافق ١٣ مارس.
فيما ينطلق التسجيل للنساء اليوم الأربعاء الموافق ٥ فبراير ويستمر حتى يوم الخميس الموافق ١٣ مارس، على أن تعقد الاختبارات خلال الفترة من يوم الخميس الموافق ١٣ مارس وحتى يوم الأحد الموافق ١٦ مارس.
اختبار الرخصة المهنية للمعلمينوأكدت الهيئة أن التسجيل يتم إلكترونيا عبر موقعها الرسمي من خلال النفاذ الوطني الموحد، إذ يتوجب على المتقدمين إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى حساباتهم الشخصية واختيار الاختبارات المهنية، ومن ثم تحديد الموعد والمقر المناسب لاستكمال إجراءات التسجيل.
وأشارت إلى أن اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات يتضمن قسمين رئيسيين هما الاختبار التربوي العام الذي يغطي ثلاثة مجالات رئيسية، تشمل القيم والمسؤوليات المهنية والمعرفة المهنية والممارسة المهنية.
ويتضمن عدة معايير من أبرزها الالتزام بالقيم الإسلامية وأخلاقيات المهنة وتعزيز الهوية الوطنية والتطوير المهني المستمر والتفاعل المهني مع التربويين والمجتمع، إضافة إلى الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية والمعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه وطرق التدريس العامة والتخطيط للتدريس وتهيئة بيئات تعلم تفاعلية والتقويم.
فيما يتفاوت مضمون الاختبار التخصصي وفقا للتخصص الذي يتقدم له المعلم أو المعلمة ويهدف إلى قياس مدى إلمامهم بالمحتوى المعرفي والتربوي المتعلق بتخصصاتهم.
مدة صلاحية الرخصة المهنيةوبيّنت الهيئة أن الحصول على الرخصة المهنية يستلزم اجتياز كل من الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي وتحقيق الحد الأدنى من الدرجة المطلوبة في كلا الاختبارين، مع استيفاء كافة المتطلبات النظامية الأخرى التي تحددها الهيئة.
وتشمل أنواع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات ثلاثة مستويات هي رخصة معلم ممارس ورخصة معلم متقدم ورخصة معلم خبير، ويتم تصنيف المتقدمين وفقا لمستوياتهم التأهيلية وخبراتهم ودرجاتهم في الاختبارات.
وأضافت الهيئة أن مدة صلاحية الرخصة المهنية تمتد إلى ٥ سنوات من تاريخ إصدارها، ويتعين على الحاصلين عليها تجديدها قبل انتهاء صلاحيتها وفقا للضوابط المعتمدة.
التصحيح والمراجعةوأكدت الهيئة أنه سيتم إعلان نتائج الاختبارات عبر موقعها الإلكتروني، ويمكن للمتقدمين الاطلاع على النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، كما ستصلهم إشعارات بالنتائج عبر الرسائل النصية والبوابة الإلكترونية للهيئة.
ودعت جميع المعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية إلى الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالاختبار ومتطلباته ومواعيد التسجيل من خلال زيارة موقعها الرسمي.