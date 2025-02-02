"اليوم" تسلط الضوء على "محطة طويق" ابتكار سعودي لطالبات الذكاء الاصطناعي بجدة

لطيفة البطاح لطيفة البطاح

وتابعت الطالبة غدير السلمي شرح مرحلة التعبئة والتي تبدـ وظيفة الذراع الآلية وهذي مهمتها، تتحرك عدد من الخطوات إلى أن تقترب من مكان "تانك" البنزين ورح تعبي بالمقدار المطلوب والنوع المطلوب.وأضافت: "حين تنتهي تستمر السيارة في المسار نفسه لا تتحرك حتى ترجع الذراع في مكانها الصحيح لتفادي اي مشاكل تصادم ممكن تحصل".وقالت الطالبة لطيفة البطاح أنه تم استخدام عدة تقنيات للمشروع منها انترنت الأشياء، بحيث يكون هناكتكامل أجهزة تشتغل في الوقت ذاته تُدار بالكامل عبر الذكاء الاصطناعي..وأوضحت أن هذا الابتكار سيمثل ثورة في قطاع الوقود بالمملكة بما يتناسب مع رؤية المملكة وتطور القطاع اللوجستي، مشيرة إلى أنها فخورة في أنهن نجحن في أن يكن جزءًا من المستقبل الذكي للمملكة، حيث تُصبح التقنية أساس كل الخدمات.