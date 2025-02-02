انت الان تتابع زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزر أرو الإندونيسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 فبراير 2025, 6:51 صباحاً

ضرب زلزالٌ بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم، جزر أرو في مقاطعة "مالوكو" الإندونيسية. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن الزلزال كان على بُعد 143 كيلومتراً شمال شرقي جزر أرو، وعلى عُمق 10 كيلومترات. ولم ترد أنباءٌ حتى الآن عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية من جرّاء الزلزال.

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