679 آلة تنظف.. 3500 عامل لتنظيف المسجد الحرام على مدار الساعة

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جهود تنظيف المسجد الحرام

مواد صديقة للبيئة

الدمام - شريف احمد - تستغرق فرق النظافة بالمسجد الحرام 35 دقيقة فقط لتنظيف المسجد الحرام بالكامل دون التأثير على راحة ضيوف الرحمن.وأشارت الهيئة أنها تشغل فرق نظافة يبلغ عددها 3500 عامل وعاملة يعملون على مدار الساعة مزودين بـ 12 ماكينة غسيل متخصصة و679 آلة تنظف.وفيما يخص إدارة النفايات تنقل أكثر من 3000 حاوية نفايات موزعة داخل وخارج المسجد الحرام وجمع وإزالة 70 طنًا من النفايات يوميًا.كما وترتفع إلى 100 طن في أوقات الذروة، بطرق تراعي السلامة البيئية.وأفادت الهيئة أنها تستخدم مواد صديقة للبيئة في عمليات التنظيف مع استمرارية عمليات التنظيف على مدار 24 ساعة دون التأثير على حركة الطائفين والمصلين.وأكدت أنها تهدف إلى إيجاد بيئة تعبدية طاهرة من خلال العناية الفائقة بضيوف الرحمن والحفاظ على صحتهم وسلامتهم ليؤدوا عباداتهم ومناسكهم بسهولة ويسر.