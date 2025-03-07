شاهد.. "الاسكوتر الإسعافي" يدخل الخدمة لتقديم الخدمات الطبية العاجلة لزوَّار المسجد النبوي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 مارس 2025, 7:29 مساءً

في إطار تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، أطلق تجمُّع المدينة المنورة الصحي خدمة "الاسكوتر الإسعافي"؛ لتقديم الخدمات الطبية العاجلة لزوار المسجد النبوي الشريف مطلع شهر رمضان الجاري؛ بهدف الوصول السريع إلى المستفيدين، وتقديم الرعاية اللازمة في أسرع وقت ممكن. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود تجمُّع المدينة المنورة الصحي لدعم الخدمات الإسعافية داخل ساحات المسجد النبوي؛ إذ يساهم الاسكوتر الإسعافي في التنقل بسهولة بين الزوار والمصلين والحشود؛ ما يُسهِّل من التدخل السريع لمعاينة الحالات الطارئة والحرجة قبل نقلها إلى المرافق الصحية لإكمال الخطة العلاجية. وبيَّن التجمع الصحي أن الخدمة التي تتضمن سيارات العربات الكهربائية كذلك قدمت الخدمات الطبية لـ91 حالة منذ إطلاقها حتى اليوم السادس من شهر رمضان، منوهًا بأن الحالات كافة تمت إحالتها للمنشآت الصحية الواقعة بالمنطقة المركزية، وتتمثل بمستشفى السلام الوقفي ومستشفى الحرم، إضافة لمركزَي الصافية وباب جبريل للرعاية العاجلة. وأثنى عدد من زوار المسجد النبوي الشريف على قيمة هذه المبادرة، مشيدين بفاعليتها في سرعة التدخل الطبي، وتقديم الرعاية العاجلة للحالات التي تحتاج إلى تدخُّل فوري.

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