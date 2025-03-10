انت الان تتابع أمير الجوف يستقبل طفلة يتيمة بعبارة "أنا أبوك فيصل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - في لفتة أبوية حانية، استقبل أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، طفلة يتيمة بكلمات تحمل الكثير من الدفء والرعاية؛ إذ قال لها: "أنا أبوك فيصل".

جاء ذلك خلال مشاركته أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار في قصره بمدينة سكاكا، التي قدم خلالها التهنئة لأبنائه الأيتام بشهر ‫رمضان المبارك، منوهًا بالجهود التي توفرها الدولة لهذه الفئة الغالية في ظل الاهتمام والعناية من ‫القيادة الرشيدة - أيدها الله -، وتسخير كل الوسائل التي تعينهم على مواصلة حياتهم، وتلبية طموحهم، وخدمة وطنهم.

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