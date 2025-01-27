انطلاق مبادرة ”شتانا ريفي“ في القصيم الخميس المقبل

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وأكد البريكان، أن منطقة القصيم تُعد واحدة من أهم الوجهات التي تحتضن فعالية مبادرة ”شتانا ريفي“، حيث تمتلك مقومات زراعية متميزة، جعلتها من أهم المركز الرئيسية للإنتاج الزراعي والحيواني في المملكة، مضيفًا أن القطاعات المدعومة في منطقة القصيم، تتنوع بين المحاصيل البعلية، التي تُعد من أبرز ملامح الزراعة التقليدية، وإنتاج الفاكهة، إضافةً إلى قطاع النحل وإنتاج العسل، وقطاع الثروة الحيوانية، الذي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتنمية الاقتصاد المحلي.وأضاف، أن فعالية ”شتانا ريفي“ بالقصيم، تشتمل على العديد من الأنشطة المتنوعة، التي تستهدف جميع أفراد العائلة؛ حيث تقدّم للزوار تجارب تفاعلية فريدة، لللتمتع والتعرف على جمال أجواء الشتاء في منطقة القصيم، كما تتيح لهم استكشاف كنوزها الزراعية والتراثية، التي تروي حكايات الماضي، برؤية حديثة.يُشار إلى أن مبادرة ”شتانا ريفي“ تُعد إحدى مبادرات برنامج ”ريف السعودية“، التي تسعى إلى إبراز أهمية المناطق الريفية في المملكة، وتعزيز الاقتصاد الزراعي والحرفي، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، لتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.