انت الان تتابع بنسبة 26%.. نمو الصادرات الايطالية للسعودية في 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 يناير 2025, 9:53 صباحاً

شهدت صادرات إيطاليا إلى السعودية نمواً ملحوظاً بنسبة 26.6% خلال عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث بلغت قيمتها 4.88 مليار يورو، مع حصة سوقية تقدر بـ 3.4%. وتحتل إيطاليا المرتبة السابعة بين أكبر المورّدين للسعودية، بعد الصين والولايات المتحدة والإمارات والهند وألمانيا واليابان. تشمل أبرز المنتجات الإيطالية المصدّرة إلى السعودية: الآلات والمعدات، والأجهزة الكهربائية، والمنتجات الغذائية، وذلك وفقاً لمعاهد الإحصاءات الوطنية الايطالية والأوروبية.

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