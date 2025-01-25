مشروع لتطوير الهوية البصرية بالمدينة المنورة

يمثّل مشروع «مسارات شوران» وجهة جديدة للمتنزهين من أهالي وزوار المدينة المنورة، ويمثّل تجربة استثنائية تسهم في تعزيز جودة الحياة. ويتضمن المشروع، الذي دشّنت أمانة المدينة المنورة اكتمال مرحلته الثانية مؤخرًا، لتبلغ مساحة التطوير أكثر من 180 ألف متر مربع جرى تنفيذها على مرحلتين، تطوير مساحات من المسطحات الخضراء، وزيادة المساحات المفتوحة، وتوفير تجارب وأنشطة ترفيهية، تضمنت تدشين منطقة مخصّصة للتزلج، التي تشمل مساحة تزيد على 900 متر مربع صمّمت لممارسة رياضة التزلج «سكيت» من خلال منحدرات وتعرجات توفّر لهواة اللعبة مساحات لمزاولة هذا النوع من الألعاب في مساحة صممت بمواد آمنة.



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