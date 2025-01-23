شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان: كفارة واحدة تكفي عند الحلف على شيء ما عدة مرات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم الشرع في الحلف على شيء ما عدة مرات.

وقال “الخثلان” إنه إذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا فتكفي كفارة واحدة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة.

وأضاف الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن الكفارات تتداخل فيما بينها لذلك يكفي كفارة واحدة.