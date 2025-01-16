جدة تواصل استقبال زوارها في يناير بفعاليات وتجارب مميزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل جدة، استقبال زوارها عبر العديد من الفعاليات ضمن تقويم (شتاء السعودية)، لتمزج عروس البحر الأحمر من خلال تجاربها بين الترفيه والثقافة والصحة والرياضة، ما يجعلها وجهة مثالية لجميع أفراد الأسرة خاصةً في شهر يناير.

ومن أبرز تلك الفعاليات، (بينالي الفنون الإسلامية) الذي يبدأ يوم 25 يناير ويستمر حتى 25 مايو، ويعد أول بينالي في نسخته الثانية، ويحتفي بالفنون الإسلامية، ويتيح فرصة فريدة للتأمل واستكشاف هذا النوع من الفنون.

أما (بلد بيست) فتفتح أبوابها للزوار يومي 30 و31 يناير بـ4 مسارح عالمية وأكثر من 70 فنانًا؛ لتقدم لزوارها فرصة عيش تجربة موسيقية فريدة في أجواء تاريخية ساحرة.

وخلال الفترة من 23 يناير إلى 25 يناير، ينطلق معرض (فت إكسبو) الذي يعتبر واحدًا من أبرز الأحداث في مجال الصحة واللياقة البدنية في السعودية، ويهدف المعرض إلى تعزيز أهمية اتباع نمط صحي مليء بالنشاط والحيوية، ويجمع بين عدد من البطولات الرياضية بمشاركة مشاهير الرياضة واللياقة البدنية.

فيما تستمر رحلة (أرويا كروز) التي انطلقت من 16 ديسمبر وتستمر حتى 29 مايو، وهي أول كروز بخط رحلات بحرية عربية مصمم خصيصًا لكي يعكس الضيافة العربية الأصيلة التي تميّز السعودية عن العالم في وجهات البحر الأحمر.

الجدير بالذكر، أن تقويم برنامج (شتاء السعودية 2024) خارطة تجارب وفعاليات متنوعة تناسب جميع الفئات والأذواق والأعمار، منذ انطلاق البرنامج في مطلع شهر أكتوبر الماضي، حيث يستمر خلال الربع الأول من عام 2025، عبر سبع وجهات سياحية مميزة تضم (حائل والعلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.

ويتضمن البرنامج عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة؛ مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكينغ والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية؛ التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter.