شكرا لمتابعة خبر عن سيدة يابانية عن تجربتها في المملكة: الشعب يتميز باللطف والكرم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت سيدة يابانية عن إعجابها الشديد بالتعامل اللطيف والكرم الذي وجدته خلال زيارتها للمملكة.

وأشارت خلال مقطع مرئي أنها شعرت بالترحيب الكبير من قبل الجميع، مؤكدة أنها زارت العديد من الدول العربية لكن تجربتها في المملكة، كانت مميزة ولا تنسى.

وأضافت السيدة اليابانية: “عندما كنت أسير في الحديقة متجهة إلى المتحف، استعدت لدفع ثمن التذكرة، لكن الموظف أخبرني بأن شخصًا ما قد دفعها بالفعل”.

وأشارت إلى أن هذه التجربة جعلتها تشعر بالدفء والترحيب في كل مكان زارته، مؤكدة أن الشعب السعودي يتميز بأخلاقه العالية وحسن استقباله للضيوف.