مخالفات البيئة وضوابط الاستقدام عبر استطلاع

طرحت منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية 28 مشروعًا ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

تشكيل لجان

تضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع «قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة»، وتهدف منه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تنظيم عمل اللجان والمهام الموكلة إلى أعضائها وتشكيل لجان اعتراضات للنظر في الاعتراضات من ذوي الشأن، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 23 يناير 2025م.

بدورها نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المنصة مشروع «قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية»، وذلك لتسهيل عملية توظيف العمالة

مهنة الاستشارات

قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروعين للاستطلاع، الأول «ضوابط مهنة الاستشارات الجمركية»، يوضح الاشتراطات التي يجب أن تتوفر للحصول على ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية، وحالات إلغاء الترخيص، والعقوبات لكل من يخالف أحكامها، والمشروع الثاني «ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية»، الذي يتناول جميع مراحل التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البحرية، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع الأول في 5 فبراير 2025م، والثاني بتاريخ 6 فبراير.