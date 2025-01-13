شكرا لقرائتكم خبر وزير المالية يوقع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي مع نظيره العماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقّع وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير المالية العماني الأستاذ سلطان بن سالم الحبسي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في الشؤون المالية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وذلك على هامش ملتقى محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة أعماله خلال اليوم الأحد 12 رجب 1446هـ الموافق 12 يناير 2025م، في المدينة المنورة.



وأكد معالي الجدعان أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة بارزة ضمن الجهود المستمرة لتعميق التعاون المالي بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أنها ستساهم في تبادل الخبرات المالية وتعزيز تبادل المعرفة، مما يدعم العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر.



من جانبه، شدّد معالي الوزير الحبسي على أهمية مذكرة التفاهم كركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الثنائية، موضحًا أنها ستسهم في تسهيل تبادل المعلومات والخبرات المالية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان حول القضايا المالية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وتؤكد هذه الاتفاقية التزام البلدين بالعمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة في القطاع المالي، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية القوية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.