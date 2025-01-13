شكرا لمتابعة خبر عن المسند: متبقي 42 يومًا على إجازة الشتاء و 164 على الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، عن الأيام المتبقية على إجازة الشتاء.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” الاثنين 13 رجب 1446هـ يوافق 13 يناير 2025م، 23 الجدي 1403 هـ.ش، و12 نوء الشولة، و38 المربعانية و24 فصل الشتاء .”

وأضاف :” بقى على الشبط يومان، وعلى العقارب 28 يومًا، وعلى نهاية الفصل الثاني 38 يومًا، و على يوم التأسيس 41 يومًا، بينما على إجازة الشتاء 42 يومًا، و على رمضان 46 يومًا، والحميمين 67 يومًا، و إجازة عيد الفطر 67 يومًا.”

وتابع :” بقي على الربيع 67 يومًا، وعلى الذراعين 93 يومًا، وعلى إجازة عيد الأضحى 137 يومًا، وعلى الحج 143 يومًا، وفصل الصيف 159 يومًا، وإجازة الصيف 164 يومًا، بينما نهاية السنة الهجرية 164 يومًا.”

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