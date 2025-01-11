شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول.. "مركز الأرصاد" يحذر من طقس الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وإنعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، جريان السيول.

وبين أن حالة الطقس تلك تشمل مدينة الباحة، ومحافظات، القرى، والمندق، وبلجرشي، والعقيق ، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.

وأوضح أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة العاشرة مساءً.