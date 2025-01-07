شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

التأثيرات المصاحبة

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأحمر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة، تشمل القنفذة والمظيلف.ومن التأثيرات المصاحبة للأمطار، رياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية، واحتمال تكون الأعاصير القمعية.وأوضح المركز أن يستمر الإنذار حتى الساعة الرابعة مساءً.