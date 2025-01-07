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إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح على مكة المكرمة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأحمر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة، تشمل القنفذة والمظيلف.

التأثيرات المصاحبة

ومن التأثيرات المصاحبة للأمطار، رياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية، واحتمال تكون الأعاصير القمعية.
وأوضح المركز أن يستمر الإنذار حتى الساعة الرابعة مساءً.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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