اخبار السعوديه

"الأرصاد": أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة

0 نشر
واس- المدينة المنورة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة على محافظتي بدر، ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة.
وشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- عند الساعة الـ 1 ظهرًا، وتستمر حتى الـ 11 مساءً.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا