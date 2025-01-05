شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة على محافظتي بدر، ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة.وشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- عند الساعة الـ 1 ظهرًا، وتستمر حتى الـ 11 مساءً.