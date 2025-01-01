شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ السيدة كارين كليرـ سوتر لانتخابها رئيسةً للاتحاد السويسري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة كارين كليرـ سوتر، بمناسبة انتخابها رئيسةً للاتحاد السويسري.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
تهنئة ولي العهدوبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كارين كليرـ سوتر، بمناسبة انتخابها رئيسةً للاتحاد السويسري.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.