شكرا لمتابعة خبر عن تغريم مشهور 100 ألف ريال وتعليق ترخيصه بسبب مخالفات إعلامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غرمت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، مشهور على موقع سناب شات، مبلغ مالي قدره 100 ألف ريال، وذلك بسبب مخالفات إعلامية.

وأشارت الهيئة أن المشهور اعتاد على تكرار نشر محتوى إعلامي مخالف، خلال مشاركاته في فعاليات عقارية واجتماعية.

وعلقت تنظم الإعلام رخصته الإعلامية لمدة 30 يومًا، وذلك لمخالفته نص الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع.

وتنص المادة على: “عدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعدٍّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد”.