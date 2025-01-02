شكرا لمتابعة خبر عن وزير الدفاع: آن الأوان لاستقرار سوريا ونهضتها للاستفادة من مقدراتها .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، لقاء مع وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات بالإدارة السورية الجديدة.

وقال الأمير خالد بن سلمان على حسابه بمنصة «إكس» : “عقدت لقاءً مثمرًا مع معالي وزير الخارجية والمغتربين ومعالي وزير الدفاع ومعالي رئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة” .

وأردف سموه : “بحثنا مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها” .

واختتم وزير الدفاع تغريدته : “‏لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا سنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب، وآن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق، حفظ الله سوريا وحماها من كل الشرور” .