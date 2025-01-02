شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: توقعات بتساقط ثلوج بـ 3 مناطق والرياض ستسجل 2 درجة مئوية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، محلل الطقس في “الأرصاد”، أن تصل درجات الحرارة إلى دون الصفر في بعض المناطق، و2 درجة مئوية في الرياض خلال اليومين المقبلين.

وقال العقيل خلال مداخلته بقناة الإخبارية: “في ضواحي منطقة الرياض وفي ضواحي منطقة المدينة المنورة، قد تصل درجات الحرارة إلى 2 درجة مئوية”.

وتابع: الحدث الأبرز في الطقس خلال الإجازة المطولة هو تقلبات جوية تشهدها المملكة، وأجواء حافلة إن صح التعبير؛ حيث نتوقع هطول أمطار غزيرة وتساقط الثلوج خلال الأسبوع القادم.

ونوه العقيل بأنه من المتوقع أن تتساقط الثلوج في منطقة تبوك على المرتفعات، والاحتمال ضعيف في منطقة الجوف لكنه قائم، ومن المحتمل أن تتساقط الثلوج على الحدود الشمالية، خاصة عند أقصى الأطراف الشمالية للمملكة خلال الأسبوع القادم.