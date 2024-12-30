شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: شهر رجب فيه موسم الرياح الماكرة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، عن شهر رجب، الشهر السابع من السنة الهجرية، مؤكداً أن اللفظ مأخوذ من الرجوب أي التعظيم؛ فقد كان العرب يعظمون هذا الشهر، وهو أحد الأشهر الحرم الأربعة التي يحرم فيها القتال إلا دفاعًا عن النفس وعن الوطن.

وقال الزعاق في فقرته على قناة العربية: “شهر رجب يتكون من ثلاثة أثلاث؛ الثلث الأول داخل في حيز المربعانية، والثلث الثاني والثالث داخلان في موسم الشبق وهو موسم الرياح الماكرة”.

وأضاف الزعاق أن أشهر يوم عند جيل الطيبين هو 1/7، فهو موعد ميلاد معظم المدنيين منذ عقود. ورجب لهذا العام نصفه الأول شباط “مقطع الرباط”، ونصفه الثاني العقارب.