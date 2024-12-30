شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: صلاحية جواز السفر للمواطنين لـ 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت المديرية العامة للجوازات أن الحد الأدنى لصلاحية جواز السفر للمواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة لا تقل عن (3) أشهر في حال السفر إلى الدول العربية و(6) أشهر لبقية الدول، مشيرةً إلى أن بطاقة سجل الأسرة والهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي “أبشر” و”توكلنا” لا تخول صاحبهما للسفر.

وحثت “الجوازات” المواطنين على المسارعة إلى تجديد أو إصدار جوازات سفر جديدة قبل موعد السفر بوقت كافٍ، منوهة بأهمية المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها ووضعها في الأماكن الآمنة.