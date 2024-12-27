اخبار السعوديه

تنظيم الإعلام توقف برنامجًا رياضيًا غير مرخص وتستدعي القائمين عليه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن تنظيم الإعلام توقف برنامجًا رياضيًا غير مرخص وتستدعي القائمين عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوقفت هيئة تنظيم الإعلام، برنامجًا رياضيًا غير مرخص، بعدما رصدته يبث عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير نظامية.

وأكدت الهيئة أنها استدعت القائمين على البرنامج لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار تطوير وتنظيم القطاع الإعلامي في المملكة بشكل يضمن الاستدامة والتميز، كما تعمل هيئة تنظيم الإعلام على تحسين بيئة الأعمال، وضمان جودة المحتوى الإعلامي، بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا