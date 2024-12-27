شكرا لمتابعة خبر عن تنظيم الإعلام توقف برنامجًا رياضيًا غير مرخص وتستدعي القائمين عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوقفت هيئة تنظيم الإعلام، برنامجًا رياضيًا غير مرخص، بعدما رصدته يبث عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير نظامية.

وأكدت الهيئة أنها استدعت القائمين على البرنامج لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار تطوير وتنظيم القطاع الإعلامي في المملكة بشكل يضمن الاستدامة والتميز، كما تعمل هيئة تنظيم الإعلام على تحسين بيئة الأعمال، وضمان جودة المحتوى الإعلامي، بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة.