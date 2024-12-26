شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مكة.. 1500 مشارك بختام المرحلة الثانية لمسابقة القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع مساعد مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور علي بن محمد الجالوق على سير أعمال اللجان الخاصة بمسابقة القرآن الكريم الوزارية، في ختام المرحلة الثانية مرحلة مكاتب التعليم التي نظمتها الشؤون التعليمية قسم النشاط الطلابي.

المسابقة التي امتدت لخمسة أيام شهدت مشاركة 1500 متسابق ومتسابقة من مختلف مدارس تعليم مكة، مما يُبرز حجم التفاعل مع هذه المسابقة السنوية التي تهدف إلى تعزيز حفظ القرآن الكريم وتجويده.



جهود تنظيمية استثنائية

وأشاد الدكتور الجالوق بما شاهده من جهود تنظيمية عالية وإبداع في أداء المشاركين مثمناً الدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، لمثل هذه المسابقات التي تعكس النهج الراسخ للمملكة في العناية بكتاب الله وتشجيع النشء على الالتزام بآدابه والعمل بأحكامه.

وأضاف الدكتور الجالوق أن المسابقة تُعد شرفاً عظيماً لما تزرعه من قيم قرآنية في نفوس الطلاب والطالبات مشيراً إلى أهدافها المتمثلة في ترسيخ العقيدة وتعظيم كتاب الله.



فئات المسابقة

شهدت المسابقة هذا العام منافسة قوية بين المتسابقين في فئات متعددة شملت حفظ القرآن الكريم كاملاً وحفظ 20 جزءاً وحفظ 15 جزءاً وحفظ 10 أجزاء وحفظ 5 أجزاء

تميزت النسخة الحالية بمشاركة كبيرة من مدارس البنين والبنات مما يعكس الوعي المتزايد لدى المجتمع التعليمي بأهمية هذه المسابقات ودورها في تنشئة جيل متشبّع بالقيم القرآنية

تعد هذه المسابقة واحدة من أبرز المبادرات الوزارية التي تسهم في تنمية الإبداع القرآني وتحفيز الطلاب والطالبات للمضي قدماً نحو تحقيق التميز والإجادة