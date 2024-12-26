شكرا لمتابعة خبر عن أبشر تمكن الأفراد من الإبلاغ عن متغيبي تأشيرة الزيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت منصة «أبشر» خدمة حديثة، تمكّن الأفراد المستضيفين من تقديم بلاغات تغيّب من خلال المنصة بشكل إلكتروني ضد القادمين إلى المملكة بتأشيرة «زائر».

وأكدت منصة «أبشر»، على ضرورة توافر 5 شروط لتقديم البلاغ، ممثلة في التالي: أن تكون تأشيرة المتغيّب تأشيرة زيارة مصنفة (شخصية، أو عائلية)، ضرورة تقديم البلاغ بعد 7 أيام من تاريخ انتهاء تأشيرة الزيارة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى عدم إمكانية تقديم البلاغ بعد اليوم 14 من انتهاء التأشيرة، وأن تكون حالة تأشيرة الزيارة منتهية، ويكون البلاغ لمرة واحدة فقط لكل زائر، وعدم إمكانية إلغاء البلاغ بعد رفعه.

وسيستطيع الفرد، تمديد خدمة التأشيرة إذا كانت الفترة المتبقية بها 7 أيام أو أقل، أو لا يكون مضى على انتهائها أكثر من 3 أيام متضمنة تاريخ الانتهاء، وأن يكون صاحب التأشيرة (الزائر) متواجداً داخل المملكة مع سداد رسوم التمديد، وضرورة سريان جواز صاحب التأشيرة (الزائر) وقت التمديد.

ويجب أن يكون كل من طالب التأشيرة وصاحب التأشيرة (الزائر) على قيد الحياة، وخلو سجل صاحب التأشيرة (الزائر) من المخالفات المرورية غير المدفوعة، وتغطية مدة التأمين الطبي فترة التمديد المطلوبة، ويمكن تمديدها من نوع مفردة أو متعددة.