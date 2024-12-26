شكرا لمتابعة خبر عن المسند: لا يُنصح أن يكون المبيت في البر في المطامن دائمًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن المناطق المنخفضة في المدينة وفي وقت الصباح الباكر في حالة سكون الرياح تكون أبرد من المرتفعات.

وقال عبدالله المسند، عبر حسابه على منصة إكس: “قد لا تمثل درجة الحرارة المقاسة في محطة الأرصاد، أو في جهاز خاص المدينة بأكملها، إذ إن درجة الحرارة تختلف في المدينة نفسها بين مكان وآخر إلى بضع درجات مئوية أحياناً!!، وقد يصل الفرق إلى نحو 5 درجات مئوية في محيط بضع كيلومترات فقط”.

وأضاف: “وتجدر الإشارة إلى أن المناطق المنخفضة في المدينة وفي وقت الصباح الباكر وفي حالة سكون الرياح تكون أبرد من المرتفعات، وذلك أن الهواء البارد أثقل من الحار؛ لذا فإنه يتجمع في الليل وخاصة عند الفجر في المطامن والمنخفضات، وهذا يفسر تكون الصقيع في الأراضي المنخفضة، هذا في حالة سكون الرياح طبعاً”.

واختتم: “وعليه لا يُنصح أن يكون المبيت في البر في المطامن دائماً، بل إذا كان السكون هو السائد ففي المرتفعات درجة الحرارة تكون أعلى وذلك في فصل الشتاء”.