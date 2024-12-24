شكرا لمتابعة خبر عن الوزراء يقر تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم، على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

وكانت الجلسة قد شهدت أيضا اتخاذ عددا من القرارات من بينها الموافقة على الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة، والموافقة على مذكرة تفاهم بين جامعة أم القرى والهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

كما صدرت موافقة المجلس على الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية في أوزبكستان.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.