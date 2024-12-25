شكرا لقرائتكم خبر عن 12.7 % ارتفاعا في الصادرات غير البترولية السعودية خلال أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفاعا في أكتوبر الماضي، بنسبة 12.7% مقارنة بالشهر المماثل من 2023م.

وبحسب تقرير التجارة الدولية الصادر عن هيئة الإحصاء، ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 5.1%.

وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 47.1% في نفس الفترة. انخفاض الصادرات السلعية انخفضت الصادرات السلعية في شهر أكتوبر 2024م بنسبة 10.7% عن شهر أكتوبر 2023م وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 17.2%.

وبحسب التقرير انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 78.3% في شهر أكتوبر 2023م إلى %72.6 في شهر أكتوبر 2024م. تراجع الواردات وعلى صعيد الواردات، فقد انخفضت في شهر أكتوبر 2024م بنسبة %3.8، وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 28.6% عن شهر أكتوبر 2023م.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر أكتوبر 2024م حيث بلغت %35.2 مقابل 30.19 % في شهر أكتوبر 2023م وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية، وبلغت 12.7% مقابل الانخفاض في الواردات والذي بلغ 3.8 % خلال هذه الفترة.

وتعد "منتجات الصناعات الكيماوية" من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 26.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن شهر أكتوبر 2023م بنسبة %3.7، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما تمثل 23.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية والتي انخفضت بنسبة 0.19% عن شهر أكتوبر 2023م.

في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 25.7% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة %6.9 عن شهر أكتوبر 2023م، ثم "معدات النقل وأجزاؤها وهي تشكل %15.3 من إجمالي الواردات، والتي انخفضت بنسبة 21.6 % عن شهر أكتوبر 2023م. الصين الشريك الرئيس تعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة والتي شكلت ما نسبته 16.1 % من إجمالي الصادرات في شهر أكتوبر 2024م، تليها الهند 9.5 % من إجمالي الصادرات ثم اليابان (9.49% من إجمالي الصادرات).

وكانت كلّ من كوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وبولندا، وسنغافورة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة البحرين، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها.

وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبته 67.0% من إجمالي الصادرات.

كما تحتل الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة والتي شكلت ما نسبته 24.4 % من إجمالي الواردات في شهر أكتوبر 2024م، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.9% من إجمالي (الواردات ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6.0% من إجمالي الواردات).

وكانت كل من الهند، وألمانيا، وإيطاليا، ومصر، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 64.19 من إجمالي الواردات. أهم 5 منافذ جمركية يعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة والتي تعادل 29.4 % من إجمالي الواردات في شهر أكتوبر 2024م.

تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء جدة الإسلامي بنسبة %20.5، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 13.4% ومطار الملك عبدا لعزيز الدولي بجدة بنسبة 6.9%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.1%.

وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة %76.2 من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.