شكرا لمتابعة خبر عن بيلاروسيا تُتيح التأشيرات الإلكترونية للسعوديين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اعتباراً من 20 مارس 2025، ستُتيح بيلاروسيا للمسافرين السعوديين الاستفادة من نظام التأشيرات الإلكترونية (e-Visa)؛ مما يسهل لهم عملية تقديم تأشيرة مبسطة ورقمية بالكامل وكذلك إجراءات السفر إلى بيلاروسيا.

وستمكن هذه المبادرة المواطنون السعوديون، ضمن مجموعة دول أخرى من ضمنها أمريكا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وفرنسا واليابان، من تقديم تأشيرة مبسطة ورقمية بالكامل.

يُذكر أن بيلاروسيا تسهد زيادة في عدد السياح، حيث ارتفع عددهم إلى 233.128 في عام 2023 مقارنة بـ 142.993 في عام 2022، مما يشير إلى تعافٍ كبير في السفر الدولي.