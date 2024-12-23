شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. جراحة عاجلة تنقذ معتمرة من خطر انفجار كيس صدري نادر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص في جراحة الصدر بمستشفى النور التخصصي، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ معتمرة يمنية تبلغ من العمر 35 عامًا، من حالة خطيرة ناتجة عن انفجار كيس داء الكلبي في صدرها.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريضة وصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهي تعاني آلامًا شديدة في الصدر، وضيقًا حادًا في التنفس، وانخفاضًا كبيرًا في مستوى الأكسجين بالدم.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تبين وجود استرواح هوائي وتجمع سوائل في التجويف الصدري، بالإضافة إلى كيس في الفص العلوي من الرئة اليمنى، يُشبه في خصائصه داء الكلبي.

تحسن حالة المريضة

أضاف تجمع مكة المكرمة الصحي أنه جرى نقل المريضة فورًا إلى غرفة العمليات، حيث أجريت عملية جراحية دقيقة استغرقت ساعتين، شملت استئصال الكيس.



كيس داء الكلبي

وأكد الأطباء نجاح العملية وتحسن حالة المريضة بشكل كبير، وأنها استعادت قدرتها على التنفس الطبيعي، وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة.

يُعد كيس داء الكلبي من الحالات النادرة المرتبطة بتربية المواشي والحيوانات، وتتطلب سرعة في التشخيص والعلاج لتجنب المضاعفات الخطيرة.