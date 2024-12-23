شكرا لمتابعة خبر عن المرور يباشر حادث اصطدام حافلة في حي الغزة بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشرت الإدارة العامة للمرور حادث اصطدام لحافلة في حي الغزة بمكة المكرمة، حيث فقد السائق، من الجنسية الإندونيسية، السيطرة على المركبة نتيجة تعرضه لحالة صحية طارئة تمثلت في انخفاض مستوى السكر في الدم.

أسفر الحادث عن إصابة واحدة وأضرار مادية، فيما قامت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

وجرى التعامل مع الحادث فورًا لضمان سلامة الجميع والحد من التأثيرات الناتجة عن الحادث.