شكرا لقرائتكم خبر عن بتدخل طبي سريع.. مستشفى حراء ينقذ حياة طفل بعد حادثة غرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذ مستشفى حراء العام، أحد أعضاء تجمع مكة المكرمة الصحي، حياة طفل يبلغ من العمر عامين بعد تعرضه لحادثة غرق كادت تودي بحياته.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن الطفل وصل إلى المستشفى في حالة حرجة جدًا، وكان فاقدًا الوعي ويعاني صعوبة في التنفس، والتهابًا تنفسيًا حادًا، ونزيفًا في الرئة، وفشلًا في الدورة الدموية.

كما أظهرت الأشعة المقطعية تجمع سوائل في الدماغ نتيجة الحادثة.

استقرار حالة الطفل تدريجيًا

بفضل التدخل الطبي السريع والإجراءات الدقيقة، استقرت حالة الطفل تدريجيًا.

وبعد أسبوع من العناية المشددة، تمكن الفريق الطبي من فصل الطفل عن جهاز التنفس الصناعي، واستعاد وعيه ووظائفه الحيوية.



شفاء الطفل ومغادرته المستشفى

وخلال 24 ساعة، بدأ الطفل بالتعرف على أفراد أسرته، واستعاد قدراته تدريجيًا.

في إنجاز طبي لافت، غادر الطفل المستشفى بعد 10 أيام وهو في حالة صحية ممتازة، وسط فرحة أسرته التي أشادت بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي بقيادة د. عبدالله منشاوي، ود. ربى الشريف، ود. أسرار مليباري، ود. حسن ملا، إلى جانب طاقم التمريض.

تجسد هذه الحادثة كفاءة الفرق الطبية بمستشفى حراء في التعامل مع الحالات الحرجة، والالتزام بالبروتوكولات العلاجية الدقيقة لإنقاذ الأرواح.