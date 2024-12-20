شكرا لمتابعة خبر عن توقعات باستمرار الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم غد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم غد.

وأوضح العقيل خلال حديثه على قناة “الإخبارية”، أن الأمطار المتوقعة قد تكون غزيرة في بعض المناطق، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ما قد يتسبب في تدنٍّ ملحوظ للرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وحائل ستكون ضمن المناطق الأكثر تأثرًا بهذه الحالة الجوية، مع احتمالية امتداد تأثير الأمطار إلى المناطق الجنوبية والغربية.

ونبّه العقيل المواطنين والمقيمين إلى أهمية متابعة تحديثات الطقس عبر منصات المركز الوطني للأرصاد، وأخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل أو القيادة في ظل الظروف الجوية الحالية.

وأكد أن فرق الإنذار المبكر بالمركز تواصل مراقبة الحالة الجوية وتحديث التوقعات بشكل دوري، داعيًا الجميع إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة لضمان سلامتهم.