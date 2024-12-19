شكرا لقرائتكم خبر عن صناع التأثير.. نيمار يشيد بجهود المملكة في استضافة البطولات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد لاعب نادي الهلال البرازيلي نيمار جونيور بجهود المملكة في استضافة البطولات الرياضية، معربًا عن ثقته في نجاحها باستضافة كأس العالم 2034، وأنها قادرة على تنظيم حدث استثنائي.

وقال في جلسة ضمن فعاليات ملتقى صناع التأثير اليوم الخميس بعنوان "خارج حدود الملعب.. التأثير يبدأ": "المملكة تمتلك كل الموارد لجعل هذا الحدث مذهلًا، فالكرة ليست فقط في الملاعب، بل أيضًا لتوحيد المجتمعات والثقافات".

المشاريع الرياضية في المملكة

أعرب اللاعب البرازيلي عن إعجابه بالمشاريع الرياضية التي تنفذها المملكة، وخص بالذكر الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" الذي شهد تطورًا كبيرًا.

ووصف المنافسات الشهيرة في عالم كرة القدم، مثل ريال مدريد وبرشلونة والنصر والهلال، بأنها ليست مجرد مباريات داخل الملعب، بل تمتد إلى تحديات خارجية تجسد المنافسة بين الأندية على مختلف الأصعدة.

وتحدث نيمار عن مسيرته الكروية، ودوره المجتمعي، ورؤيته المستقبلية، وقال: "نحن مشاهير ونؤثر في حياة الآخرين وهذا يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة في حياتنا ومسيرتنا".



وأوضح أن كرة القدم بالنسبة له هي حياة ومسؤولية، وأنه دائمًا ما يحاول استخدام شهرته في مساعدة الأطفال وأن يكون قدوة لهم.

قدوة للأجيال الناشئة

أكد نيمار أن كرة القدم تمثل حياته ومسؤوليته، وأنه يسعى ليكون قدوة للأجيال الناشئة من خلال تقديم الدعم النفسي، والإسهام في القضايا الاجتماعية مثل مكافحة الفقر وتعزيز التعليم.

وتحدث عن إسهاماته في دعم التعليم ومكافحة الفقر في بلده البرازيل، عادًا تلك المبادرات جزءًا أساسيًا من رسالته كمؤثر عالمي.

التغلب على التحديات

تطرق نيمار إلى التحديات التي واجهها وكيف استطاع التغلب عليها، مشددًا على أهمية العمل الجاد والانضباط لتحقيق النجاح.

وشدد على أهمية العمل الجاد والتركيز في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن النجاح يتطلب التزامًا يوميًا وتفانيًا داخل وخارج الملعب.



هيرو يشيد بالخطط الطموحة للمملكة

وأشار إلى أهمية العمل الجاد، وقال: "كلما تطورت في مسيرتك تصبح التحديات أكبر، فالنجاح يتطلب التزامًا يوميًا، والابتعاد عن المشكلات، والتركيز على تقديم الأفضل داخل وخارج الملعب".أكد نيمار في ختام حديثه أهمية الاستمرار في التعلم والنمو، والالتزام بالعمل لتحقيق الأحلام، داعيًا الشباب إلى عدم الاستسلام للفشل، والعمل دائمًا لتجاوز العقبات.

أشاد المدير الرياضي لنادي النصر الإسباني فرناندو هييرو بالمملكة وإمكاناتها وخططها الطموحة التي تجعلها وجهة عالمية للرياضة، مشيرًا إلى تطور الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، وسرعة النمو الذي شهده خلال السنوات الأخيرة.

وقال خلال الجلسة: "نحن كمسؤولين في قطاع الرياضة، يجب علينا تشكيل بيئة جيدة تؤثر بالإيجاب على المجتمع في المجالات كافة".



وأشار إلى أنه يعمل على تعزيز القيم الرياضية مثل العمل الجماعي واحترام الغير، وغيرها من الأمور المهمة.وقال إنه يحاول تعزيز الثقة داخل الجميع، وتطبيق ثقافة النجاح من أجل تحقيق الإنجازات عبر التحديات المختلفة التي نخوضها.وتحدث فيرناندو هييرو عن أهمية دور الرياضة في المجتمع، مؤكدًا ضرورة تشكيل بيئة رياضية إيجابية تعزز القيم مثل العمل الجماعي واحترام الآخرين، وأن هذه القيم تسهم في تحقيق النجاحات ومواجهة التحديات.وسلط الضوء على أهمية الاستثمار في المواهب المحلية بالمملكة، معربًا عن إعجابه بمستوى اللاعبين السعوديين وجهودهم.