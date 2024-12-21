شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 21 - 12 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 21 - 12 - 2024، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها جاهزية شيكابالا لمباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدورى، والمؤتمر الصحفى لكولر ومحمد الشناوى قبل مباراة الاهلى وشباب بلوزداد بدورى الأبطال غدا.

محمد الشناوي: مباراة بلوزداد صعبة وجاهز للقاء.. وأغلقنا صفحة أحزان الماضى

أكد محمد الشناوي ، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، أن فريقه يركز على مباراة بلوزداد المقرر لها مساء غدٍ باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وطي صفحة الماضي. كولر: نحتاج دعم جمهور الأهلي غداً والتعادلات تزيد قوة مباراة بلوزداد أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جاهزية الفريق لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها غدًا باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا. شارك محمود عبد الرازق " شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك، في التدريبات الفنية والتقسيمة الجماعية التي أقيمت خلال مران اليوم، السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. الزمالك يعلن جاهزية شيكابالا لمواجهة الطلائع بعد تعافيه من الإصابة

الزمالك يعلن تلقيه إخطاراً من فيفا باستلام شكوى بوبيندزا

أعلن عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، تلقيه إخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشكوى اللاعب آرون بوبيندزا لاعب بوخارست الرومانى.

الأهلي يجهز أشرف داري للمشاركة أساسياً أمام شباب بلوزداد غداً

بدأ الجهاز الفني لفريق الأهلي تجهيز المغربي أشرف داري للمشاركة أساسياً في مباراة شباب بلوزداد الجزائري غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في ظل رغبة الجهاز الفني فى الاطمئنان على حالة اللاعب وإكسابه حساسية المباريات، بعدما غاب عن المشاركة لفترة طويلة بسبب الإصابة. جروس يُطالب الزمالك بحسم ملف تجديد عقد زيزو طالب السويسرى جروس المدير الفني للزمالك مسئولي النادى بسرعة حسم ملف تجديد عقد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق مؤكداً لهم أنه من العناصر والركائز الأساسية في الفريق ولن يسمح برحيله قبل الانتقالات الشتوية المقبلة. قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تعديل مواعيد مباريات الأسبوعين الـ11 والـ12 لأندية المجموعة الثانية بدورى القسم الثاني، نظرا لتعارضها مع مواعيد مباريات الدور التمهيدى الرابع لبطولة كأس مصر ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق. تعديل مواعيد مباريات الأسبوعين 11 و12 بدورى القسم الثاني بسبب كأس مصر

محمد أسامة يجتمع مع جروس على هامش مران الزمالك

عقد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم مساء اليوم، استعدادًا لطلائع الجيش.

تذكرتى تعلن بدء الحجز لحضور مباريات الأسبوع السادس بدورى NILE

أعلنت تذكرتى ، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فتح باب الحجز أمام الجماهير المصرية لحضور مباريات الأسبوع السادس بدورى NILE.

التعادل السلبى يحسم مواجهة غزل المحلة والاتحاد السكندرى بدورى NILE

حسم التعادل السلبى مواجهة غزل المحلة والاتحاد السكندرى فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

اتحاد الاسكواش يقرر تعيين كريم درويش مديرا للبرنامج الأوليمبى

اجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش، بمقر الاتحاد - أعلى مجمع حمامات السباحة بهيئة استاد القاهرة، وفيما يلي أهم ما جاء في الاجتماع من قرارات الاتحاد المصرى للاسكواش:

الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل موقعة شباب بلوزداد بدوري الأبطال.. فيديو