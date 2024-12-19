شكرا لمتابعة خبر عن فاطمة الهلال أول مواطنة تحصل على شهادة فحص الخزانات الفوق أرضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت المهندسة فاطِمة أمين الهلال في الحصول على شهادة فحص الخزانات الفوق أرضية API 653 من معهد البترول الأمريكي.

ومن خلال هذا الانجاز ، أصبحت فاطمة أمين الهلال أول سعودية تنال هذا الاعتماد المهني وتحقق إنجازاً في قطاع النفط.

وفي هذا الصدد صرح مجلس الوزراء أنه يقدّر ما حققه طلاب وطالبات المملكة من ميداليات وجوائز في المسابقات الدولية، عاكسين بذلك الدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه الدولة لقطاع التعليم ومجالات البحث والابتكار، من أجل بناء الإنسان، وتمكينه من المنافسة العالمية وفق رؤية 2030 الملهمة التي أعطت حالة الحيوية عرضا وأفقا لكافة مسارات العمل.