شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: المربعانية دخلت وأول برد بها جويريد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، عن دخول المربعانية لافتًا أن أول برد بها يسمى جويريد.

وقال الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” حنّا الحين بالمربعانية وأول برد يسمى جويريد وآخر برد يسمى الأزيرق .”

وأضاف:” الأزيرق يتقدم عن موعده وتراه يمد إيده على اللي ما يتلبس ولا تحرشونه وانتبهوا ولا صارت الأجواء دافئة وافتحوا الأبواب والنوافذ علشان يطلع الأزيرق .”

وكان الحصيني أكد أن غدًا الجمعة يوافق دخول النجم الثاني من المربعانية، وهو نجم القلب، ومدته 13 يومًا.