شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: بدء النجم الثاني من المربعانية غدًا الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن موعد بدء النجم الثاني من المربعانية .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” يوافق غداً الجمعة دخول النجم الثاني من المربعانية، وهو نجم القلب، ومدته 13 يومًا، وهو مظنة البرد متى ما تسرب هواء أصله قطبي أو سيبيري فيه أطول ليلة وأقصر نهار في السنة،ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، فيه دخول الشتاء فلكيًّا في شمال الكرة الأرضية.”

وأضاف:” منها بلادنا المملكة، والخليج، بتعامُد الشمس على مدار الجدي جنوب خط الاستواء يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، فيه برد الانصراف، وتقول فيه العرب “، لابرد إلا بعد الانصراف” وهو انصراف الشمس عن مدار الجدي، وعودتها إلى الشمال بعد وصولها إلى أقصى نقطة جنوبًا.”

وتابع:” يوافق النجم الثاني من المربعانية (القلب) وفقًا لنماذج الطقس حالة ممطرة سريعة متوقعة بأمطار من خفيفة لمتوسطة من نهاية هذا الأسبوع على أجزاء من مناطق الغربية والشمالية، والوسطى والشرقية والجنوبية والخليج وارتفاع في الحرارة فانخفاض وموجة برد ثالثة من متوسطة لشبه قوية مع رياح.”