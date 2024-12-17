شكرا لمتابعة خبر عن الشمس تغرب جهة القبلة خلال ديسمبر في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن الشمس تغرب من جهة القبلة خلال شهر ديسمبر في الرياض .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” عادة وفي فصل ⁧‫الشتاء‬⁩ يكون الساحل الغربي هو الأدفأ بالمملكة لعوامل منها: “دفء البحر الأحمر، تمدد منخفض السودان الحراري، حجز جبال السروات من أن تتوغل الكتلة الشمالية الشرقية الباردة.”

وأضاف:” يساهم المسطحان البحريان الشرقي والغربي في تعديل وتلطيف درجة الحرارة شتاءً وصيفاً نسبياً، لئلا تكون الحرارة متطرفة وقارية كما في المناطق الوسطى والشمالية.”

‏وتابع :” مازال الليل يأخذ من حصة النهار بمقدار 9 ثوان والزيادة تتناقص حتى تتوقف يوم 21 ديسمبر.”