شكرا لمتابعة خبر عن وزير الإعلام يستقل المترو أثناء عودته من عمله .. صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوزير الإعلام سلمان الدوسري وهو يستقل المترو أثناء عودته من العمل، في مشهد يعكس التواضع والالتزام بالنظام العام.

الصورة لاقت انتشارًا واسعًا بين المتابعين، حيث عكست صورة حضارية ، وأظهرت جانبًا من التطور الكبير في منظومة المواصلات بالمملكة.

ويأتي هذا المشهد ليؤكد ما تشهده السعودية من تقدم وتنظيم اقتصادي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللذين يضعان مصلحة المواطن ورفاهيته في مقدمة الأولويات.