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الزعاق يوضح كيفية معرفة موجة البرد الخفيفة والشديدة من أشكال السحب .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، عن كيفية معرفة موجة البرد الخفيفة والشديدة من أشكال السحب والسماء.

وقال الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” إذا كانت السماء أزرق حيل يدل على شدة البرد، وإذا بدت تخلق السحب يدل أن الموجة بدأ يخف حدتها.”

وأضاف:” هناك مبشرات أن تبدأ تشكلات سحابية مطرية على جنوب غرب المملكة نواحي عسير ورجال ألمع وعلى عرضيات مكة المكرمة والطائف يوم الخميس.”

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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