شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح كيفية معرفة موجة البرد الخفيفة والشديدة من أشكال السحب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، عن كيفية معرفة موجة البرد الخفيفة والشديدة من أشكال السحب والسماء.

وقال الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” إذا كانت السماء أزرق حيل يدل على شدة البرد، وإذا بدت تخلق السحب يدل أن الموجة بدأ يخف حدتها.”

وأضاف:” هناك مبشرات أن تبدأ تشكلات سحابية مطرية على جنوب غرب المملكة نواحي عسير ورجال ألمع وعلى عرضيات مكة المكرمة والطائف يوم الخميس.”