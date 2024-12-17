جمع التبرعات يحيل 4 جمعيات إلى التحقيق

تلقى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال نوفمبر المنصرم، 32 بلاغاً، تتعلق بجمع التبرعات بطرق غير نظامية، وعقد 48 جلسة تحقيق، فيما تم إصدار مخالفة جمع التبرعات بحق 4 جمعيات لجمعها التبرعات بطريقة مخالفة، إضافة إلى إصدار 3 مخالفات بحق أفراد لجمعهم التبرعات، وإصدار 7 إنذارات بحق جمعيات أهلية، وإحالة 7 كيانات تجارية إلى الجهات المختصة، جاء ذلك في إطار الدور الإشرافي والتنظيمي للمركز.

الحوكمة الفعالة

تأتي جهود المركز مع هذه الوقائع في الجهود الرامية إلى حوكمة العمل الخيري من خلال ضمان وقياس التزام المنظمات غير الربحية بالأنظمة ذات العلاقة واللوائح التنفيذية والأساسية وممارسات الحوكمة الفعالة وتمكين وتدريب وتقييم الجهات المشرفة من متابعة أداء المنظمات غير الربحية في فاعلية استخدام الموارد المالية والبرامج والخدمات عن طريق إنشاء منصة للإفصاح ونظام محاسبي موحد لقياس أداء المنظمات غير الربحية ماليا وتوفير أدوات ودورات تدريبية تساعد الباحثين الاجتماعيين على تقييم المخاطر المالية للمنظمات كما تهدف إلى المساهمة في تحسين العمليات الداخلية، وتحقق التدفق المستمر للبيانات الموثوقة والصحيحة عن القطاع غير الربحي عن طريق إيجاد معايير الحوكمة مختلف المنظمات وتقييمها بما يسهم بشكل مباشر بتحقيق الهدف الاستراتيجي وتمكين المنظمات من تحقيق أثر أعمق.

النظر في المخالفات

ينص نظام جمع التبرعات على مجموعة من العقوبات بحق من يجمع التبرعات بصورة تخالف النظام ولائحته التنفيذية، سواء الشخص ذو الصفة الطبيعية وكذلك الجهة غير المرخَّص لها التي تجمع التبرعات والجهة المرخَّص لها التي تدعو إلى جمع التبرعات بما يخالف أحكام المادة (التاسعة) من النظام، كما تعاقب الوسيلة الإعلامية التي تعلن لجهة غير مرخَّص لها، عن جمع تبرعات، بالغرامة، فيما تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام.

مستجدات مركز تنمية القطاع غير الربحي في نوفمبر

تسجيل 86 جمعية أهلية

تسجيل 16 مؤسسة أهلية

تسجيل 23 صندوقا عائليا

إصدار 393 ترخيصا لجميع التبرعات

أكثر من 103 آلاف متطوع

5.646 منظمة مسجلة