استثناء فئات من الاختبارات المركزية بالمدارس

وتحددت المقررات الدراسية لتطبيق الاختبارات المركزية في إدارات تعليم القصيم وجدة والأحساء والشرقية وحائل وتبوك والمجمعة ونجران والرياض والحدود الشمالية، وذلك على النحو التالي:
• القصيم:
للصف الثالث الابتدائي في مواد (الرياضيات واللغة العربية)، والصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط في مواد (الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية).
• جدة:
تحدد مواد اختبار (الفصل الدراسي الثاني) خلال (الأسبوع التاسع)، وفيما يخص (الفصل الدراسي الثالث) فسيكون الاختبار لـ (الصف الثالث الابتدائي) في مواد (الرياضيات واللغة العربية)، و(الصف السادس الابتدائي) و(الصف الثالث المتوسط) في مواد (الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية).
• الأحساء:
في (الفصل الدراسي الثاني) للصف الثالث الابتدائي (الرياضيات والعلوم)، و(الفصل الدراسي الثالث)، وذلك لـ(الصف الثالث الابتدائي) في مواد (الرياضيات واللغة العربية)، و(الصف السادس الابتدائي) و(الصف الثالث المتوسط) في مواد (الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية).
• الشرقية:
في (الفصل الدراسي الثالث)، وذلك لـ(الصف الثالث الابتدائي) في مواد (الرياضيات واللغة العربية)، و(الصف السادس الابتدائي) في مواد (الرياضيات والعلوم واللغة العربية)، و(الصف الثالث المتوسط) في مواد (الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية).
• حائل:
في (الفصل الدراسي الثاني) و(الفصل الدراسي الثالث)، وذلك لـ(الصف الثالث الابتدائي) في مواد (الرياضيات، واللغة العربية، مادة ثالثة -تحدد لاحقاً-)، والصفوف من (الصف الرابع الابتدائي) حتى (الصف الثالث المتوسط) في مواد (الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، اللغة الإنجليزية، مادة خامسة -تحدد لاحقاً-).
• تبوك:
في (الفصل الدراسي الثاني) و(الفصل الدراسي الثالث)، وذلك لـ(الصف الثالث الابتدائي) في مواد (الرياضيات واللغة العربية)، و(الصف السادس الابتدائي) و(الصف الثالث المتوسط) في مواد (الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية).
• المجمعة:
في (الفصل الدراسي الثاني) و(الفصل الدراسي الثالث)، وذلك لـ(الصف الثالث الابتدائي) في مواد (اللغة العربية (ف2)، الرياضيات (ف3))، و(الصف السادس الابتدائي) في مواد (العلوم (ف2)، اللغة العربية (ف3))، و(الصف الثالث المتوسط) في مواد ((الرياضيات (ف2)، العلوم (ف3)).
• نجران:
في (الفصل الدراسي الثالث) وذلك للصفوف والمواد المستهدفة حسب الوارد في دليل الإطار (الاختبارات المركزية).
• الرياض:
في الفصل الدراسي الثاني، والفصل الدراسي الثالث، بـ(الفصل الدراسي الثاني): الصف الثالث ابتدائي (اللغة العربية)، الصف السادس (العلوم)، الصف الثالث المتوسط (الرياضيات)، بـ(الفصل الدراسي الثالث): الصف الثالث الابتدائي (الرياضيات)، الصف السادس (اللغة العربية)، الصف الثالث المتوسط (العلوم).
• الحدود الشمالية:
(الفصل الدراسي الثاني): الرابع الابتدائي (العلوم)، الثاني المتوسط (الإنجليزية)، الفصل الدراسي الثالث: الثالث الابتدائي (اللغة العربية والرياضيات)، السادس والثالث المتوسط (الرياضيات واللغة العربية والعلوم والإنجليزية).
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