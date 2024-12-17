أودية ضلع وجهات الباحثين عن الدفء

تمثل المنتزهات المنتشرة على أطراف وادي عقبة ضلع بعسير، التي تربط مرتفعات مدينة أبها بساحل عسير ومنطقة جازان خيارًا مفضلًا لدى الأهالي والسياح الباحثين عن الأجواء الدافئة والأكلات الشعبية التي تشتهر بها مطاعم تلك المتنزهات والكافيهات التي تقدم القهوة بأنواعها، فيما يفضل آخرون الجلسات الخاصة المتناثرة على امتداد طريق العقبة.
ووفرت أمانة منطقة عسير العديد من المواقع والخدمات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المتنزهين خاصة في فصل الشتاء، حيث يفضل أهالي المرتفعات قضاء معظم أوقاتهم في السهول الدافئة.
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