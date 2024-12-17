440 قضية جزائية تنظرها المحاكم يوميا

تصدرت منطقة الرياض عدد القضايا الجزائية المنجزة بـ 7895 قضية و9135 حكمًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 6780 قضية و8527 حكمًا، وذلك خلال الربع الرابع من العام الجاري في الوقت الذي انخفض اجمالي القضايا الجزائية المنجزة خلال الربع الرابع إلى 30829 قضية بواقع 440 قضية يوميًا، و36.506 أحكام، مقارنة بالقضايا في الربع الثالث التي بلغت 37392 قضية منجزة، و43698 حكمًا.

من جانبه أوضح المحامي عاصم الملا، أن القضايا الجزائية هي جميع القضايا المتعلقة بالمخالفات التي لا تصل إلى مستوى الجرائم الجنائية وتشمل القضايا التي تؤدي لغرامات مالية وعقوبات تأديبية مثل قضايا المخدرات والسرقات وقضايا الجرائم المعلوماتية وقضايا المضاربات والجنايات مثل جرائم القتل والتزوير والرشوة والسب والقذف، وهذه تتطلب إجراءات قانونية دقيقة تتمثل في تقديم الدعوى، والتحقيق، والمحاكمة، وإصدار الأحكام بشأنها.

القضايا المنجزة والأحكام بعدد من المناطق

الشرقية

3840

3828

عسير

2542

2926

جازان

2531

2963

المدينة المنورة

1779

1992

القصيم 1274

1416

تبوك

1181

1374

حائل

772

871

الجوف

689

765

الباحة

549

589

نجران

586

671

الحدود الشمالية

441

449