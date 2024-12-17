440 قضية جزائية تنظرها المحاكم يوميا

من جانبه أوضح المحامي عاصم الملا، أن القضايا الجزائية هي جميع القضايا المتعلقة بالمخالفات التي لا تصل إلى مستوى الجرائم الجنائية وتشمل القضايا التي تؤدي لغرامات مالية وعقوبات تأديبية مثل قضايا المخدرات والسرقات وقضايا الجرائم المعلوماتية وقضايا المضاربات والجنايات مثل جرائم القتل والتزوير والرشوة والسب والقذف، وهذه تتطلب إجراءات قانونية دقيقة تتمثل في تقديم الدعوى، والتحقيق، والمحاكمة، وإصدار الأحكام بشأنها.
القضايا المنجزة والأحكام بعدد من المناطق
الشرقية
3840
3828
عسير
2542
2926
جازان
2531
2963
المدينة المنورة
1779
1992
القصيم 1274
1416
تبوك
1181
1374
حائل
772
871
الجوف
689
765
الباحة
549
589
نجران
586
671
الحدود الشمالية
441
449
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