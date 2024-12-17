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بتوجيه من القيادة.. وزير الثقافة يلتقي رئيس جمهورية مصر العربية

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بتوجيه من القيادة - حفظها الله - التقى صاحبَ السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، في قصر الاتحادية بالقاهرة، فخامةُ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

ونقلَ سموُّ وزير الثقافة تحياتَ وتقديرَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحبِ السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء -حفظهما الله- إلى فخامته.

حضر الاستقبالَ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ونائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، ومساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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