شكرا لمتابعة خبر عن المنيع يوضح حكم هجر الزوج لزوجته لأشهر دون سبب.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، الشيخ عبدالله المنيع، الحكم الشرعي في هجر الزوج لزوجته لأشهر دون وجود مبرر شرعي.

وأكد الشيخ المنيع خلال ظهوره في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية،أن هذا الفعل يُعرف في الشريعة الإسلامية بـ”الإيلاء”، وهو قسم الزوج على الامتناع عن قرب زوجته.

وأوضح أنه في حال استمر الإيلاء لمدة أربعة أشهر، يكون الزوج أمام خيارين، إما الرجوع عن الإيلاء ومصالحة الزوجة، أو المضي في الطلاق، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: “لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ”.

وأشار الشيخ إلى أهمية الحوار والتفاهم بين الزوجين لتجنب الخلافات، وحث الأزواج على الالتزام بحقوق زوجاتهم بما يحفظ استقرار الأسرة وسعادتها.